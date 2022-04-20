Работникам устроили экскурсию, на которой, например, ознакомили с проектом будущего религиозного объекта. Репортаж можно посмотреть здесь.
Сотрудники ГУ МЧС республики оказали помощь в строительстве Духовного центра пророка Исы
- Автор Дарья
- 20 апреля, 2022. Среда 16:41
Более 300 работников Главного управления МЧС региона оказали помощь в возведении Духовного центра пророка Исы. Добровольцы осуществили работы по вязке арматуры, уборке камней и мусора, а также по благоустройству внутренней части сооружения и прилегающей территории.
Последнее от Дарья
- Более 34 млрд рублей выделили власти РД в 2021 году на социальное обеспечение населения
- Премьер-министр РД предупредил об ответственности за несвоевременную контрактацию объектов
- Вице-премьер РФ Александр Новак прилетает в Дагестан
- Сергей Меликов и Тимур Иванов обсудили ход строительства социальных объектов в Дагестане
- Фарид Ахмедов: Наш район готовится к приему нового потока туристов