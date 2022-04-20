ЗАМАНА - Сотрудники ГУ МЧС республики оказали помощь в строительстве Духовного центра пророка Исы

Сотрудники ГУ МЧС республики оказали помощь в строительстве Духовного центра пророка Исы

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20 апреля, 2022. Среда 16:41
Сотрудники ГУ МЧС республики оказали помощь в строительстве Духовного центра пророка Исы

Более 300 работников Главного управления МЧС региона оказали помощь в возведении Духовного центра пророка Исы. Добровольцы осуществили работы по вязке арматуры, уборке камней и мусора, а также по благоустройству внутренней части сооружения и прилегающей территории.

Сотрудники ГУ МЧС республики оказали помощь в строительстве Духовного центра пророка Исы
Общество

Работникам устроили экскурсию, на которой, например, ознакомили с проектом будущего религиозного объекта. Репортаж можно посмотреть здесь.

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