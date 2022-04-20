Вице-премьер РФ Александр Новак прилетает в Дагестан

Высокопоставленный гость в сопровождении лидера РД Сергея Меликова посетит ряд промышленных и туристских компаний региона. Они обсудят ход реализации инвестпроектов в республике. Кроме того, осведомленный источник заявил, что в Дагестан прилетят и представители ПАО «Газпром».