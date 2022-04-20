Высокопоставленный гость в сопровождении лидера РД Сергея Меликова посетит ряд промышленных и туристских компаний региона. Они обсудят ход реализации инвестпроектов в республике. Кроме того, осведомленный источник заявил, что в Дагестан прилетят и представители ПАО «Газпром».
Вице-премьер РФ Александр Новак прилетает в Дагестан
- Автор Дарья
- 20 апреля, 2022. Среда 15:44
Заместитель премьер-министра РФ Александр Новак с рабочим визитом приедет в Дагестан завтра, 21 апреля, информирует пресс-служба руководителя региона.
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