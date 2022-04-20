«Каждому муниципалитету предусмотрена квота на число заключаемых “соцконтрактов”. Решение о подписании любого вида “социального контракта” принимается комиссионно, с учетом зафиксированных правил и особенностей каждого обращения», – отмечает пресс-служба.
Более 6,7 тысячи «социальных контрактов» планирует заключить Минтруд РД в 2022 году
- Автор Дарья
- 20 апреля, 2022. Среда 09:51
В текущем году Минтруда Дагестана планирует подписать с жителями региона 6 777 соцконтрактов в качестве помощи для преодоления семьями тяжелых жизненных ситуаций, связанных с низкими зарплатами или их отсутствием, информирует пресс-службе ведомства.
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