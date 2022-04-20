Более 6,7 тысячи «социальных контрактов» планирует заключить Минтруд РД в 2022 году

Автор Дарья

В текущем году Минтруда Дагестана планирует подписать с жителями региона 6 777 соцконтрактов в качестве помощи для преодоления семьями тяжелых жизненных ситуаций, связанных с низкими зарплатами или их отсутствием, информирует пресс-службе ведомства.