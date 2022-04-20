ЗАМАНА - В Дербенте будет построено новое здание школы-интерната

В Дербенте будет построено новое здание школы-интерната

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20 апреля, 2022. Среда 01:57
В Дербенте будет построено новое здание школы-интерната

Руководитель РД Сергей Меликов побывал в Дербентской школе-интернат №2. На данный момент в ней получают образование около 400 детей, 143 ребёнка пребывают там круглосуточно. Сергей Меликов поговорил со школьниками, осмотрел учебные кабинеты, а после этого подарил школе проектор.

В Дербенте будет построено новое здание школы-интерната
Общество

Нужно заметить, что на достаточно большой территории школы-интерната находятся учебный корпус, жилые помещения, актовый зал, столовая, спортивный зал и медпункт. При этом за все время работы учебного заведения капремонт в ней не осуществлялся.

«К лету уже нужно начать строительство, дабы в следующем году сдать школу в работу. Что касается имеющегося здания интерната, то вопрос его капремонта необходимо закрыть этим летом», – подчеркнул Меликов.

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