Нужно заметить, что на достаточно большой территории школы-интерната находятся учебный корпус, жилые помещения, актовый зал, столовая, спортивный зал и медпункт. При этом за все время работы учебного заведения капремонт в ней не осуществлялся.«К лету уже нужно начать строительство, дабы в следующем году сдать школу в работу. Что касается имеющегося здания интерната, то вопрос его капремонта необходимо закрыть этим летом», – подчеркнул Меликов.
В Дербенте будет построено новое здание школы-интерната
- Автор Дарья
- 20 апреля, 2022. Среда 01:57
Руководитель РД Сергей Меликов побывал в Дербентской школе-интернат №2. На данный момент в ней получают образование около 400 детей, 143 ребёнка пребывают там круглосуточно. Сергей Меликов поговорил со школьниками, осмотрел учебные кабинеты, а после этого подарил школе проектор.
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