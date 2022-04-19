За героический поступок Курбана Мурадова представили к Ордену Мужества. 9 июня ему исполнилось бы 28 лет. Дома его ждала беременная супруга и годовалый ребенок, который уже начал ходить, но его шаги отец так и не увидит. Репортаж можно посмотреть на сайте.
Курбан Мурадов посмертно представлен к Ордену Мужества
- Автор Дарья
- 19 апреля, 2022. Вторник 17:00
Героически погиб в бою Курбан Мурадов: 28-летний парень отдал жизнь при освобождении Мариуполя, спасая командира и боевых товарищей. Дагестанец посмертно представлен к Ордену Мужества.
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