Курбан Мурадов посмертно представлен к Ордену Мужества

Героически погиб в бою Курбан Мурадов: 28-летний парень отдал жизнь при освобождении Мариуполя, спасая командира и боевых товарищей. Дагестанец посмертно представлен к Ордену Мужества.

За героический поступок Курбана Мурадова представили к Ордену Мужества. 9 июня ему исполнилось бы 28 лет. Дома его ждала беременная супруга и годовалый ребенок, который уже начал ходить, но его шаги отец так и не увидит. Репортаж можно посмотреть на сайте.