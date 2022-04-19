ЗАМАНА - Курбан Мурадов посмертно представлен к Ордену Мужества

Курбан Мурадов посмертно представлен к Ордену Мужества

Автор
19 апреля, 2022. Вторник 17:00
Курбан Мурадов посмертно представлен к Ордену Мужества

Героически погиб в бою Курбан Мурадов: 28-летний парень отдал жизнь при освобождении Мариуполя, спасая командира и боевых товарищей. Дагестанец посмертно представлен к Ордену Мужества. 

Курбан Мурадов посмертно представлен к Ордену Мужества
Общество

За героический поступок Курбана Мурадова представили к Ордену Мужества. 9 июня ему исполнилось бы 28 лет. Дома его ждала беременная супруга и годовалый ребенок, который уже начал ходить, но его шаги отец так и не увидит. Репортаж можно посмотреть на сайте.

Прочитано 10 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top