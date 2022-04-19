Сергей Меликов ознакомился с благоустройством сквера по ул. Мамедбекова в Дербенте

Руководителю РД Сергею Меликову доложили о ходе реализации второго этапа проекта, в рамках которого уже сделаны пешеходные дорожки, установлено наружное освещение, достраивается амфитеатр и сцена, где будут проходить праздничные мероприятия, поставлены павильон и магазин. При этом предпринимателям, ранее осуществляющим работу на этой территории, предоставили торговые точки намного больше и удобнее тех, что у них были ранее. Также идет озеленение территории и размещение малых архитектурных форм. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.