Руководителю РД Сергею Меликову доложили о ходе реализации второго этапа проекта, в рамках которого уже сделаны пешеходные дорожки, установлено наружное освещение, достраивается амфитеатр и сцена, где будут проходить праздничные мероприятия, поставлены павильон и магазин. При этом предпринимателям, ранее осуществляющим работу на этой территории, предоставили торговые точки намного больше и удобнее тех, что у них были ранее. Также идет озеленение территории и размещение малых архитектурных форм. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Сергей Меликов ознакомился с благоустройством сквера по ул. Мамедбекова в Дербенте
- Автор Дарья
- 19 апреля, 2022. Вторник 16:10
Еще один объект, благоустройство которого осуществляется в рамках комплексного развития города Дербента, – сквер по улице К.Мамедбекова.
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