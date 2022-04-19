ЗАМАНА - В Дербентском районе появится оптово-логистический центр

В Дербентском районе появится оптово-логистический центр

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19 апреля, 2022. Вторник 15:24
В Дербентском районе появится оптово-логистический центр

Руководитель РД Сергей Меликов осуществляет рабочие визиты по республике. 19 апреля Меликов, пребывая в Дербентском районе, осмотрел площадку, которая выбрана для открытия оптово-логистического центра агропромышленной направленности «Русские ярмарки – Южный».

В Дербентском районе появится оптово-логистический центр
Общество

Земельный участок находится рядом с селом Авадан Докузпаринского района, территориально относящегося к Дербентскому.

В общем в регионе запланирована реализация 4 инвестпроектов организации ООО «Русские ярмарки».

И первый из них, как заявляет и.о. гендиректора корпорации Ирина Дмитриенко, – это «Строительство оптово-логистического центра агропромышленной направленности «Южный» в селе Авадан.

Планируется, что Центр будет обеспечен высокотехнологичной инфраструктурой для хранения продуктов и переработки сельскохозяйственных товаров. В рамках реализации этого проекта появится 100 новых рабочих мест. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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