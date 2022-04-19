Два дагестанца незаконно получили жилищные сертификаты на 6 млн рублей

Факт преступления был подтвержден в рамках расследования уголовного дела. Как выяснилось, еще в 2014 году два дагестанца в сговоре с членами комиссий администраций по месту жительства оформили фальшивые документы участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

С помощью такого обмана они планировали получить положенные им жилищные сертификаты. Работники администрации района, которые являлись членами комиссии по обследованию жилищных условий участников ЧАЭС, отметили несоответствующие данные о проживании в жилище завышенного числа родственников подозреваемых и необходимости улучшения жилищных условий. Далее министерство труда выдало им сертификаты на сумму 6 миллионов рублей, обналиченные обманщиками через своих знакомых путем оформления сделок о покупке жилья. Средства они потратили по своему усмотрению.