ЗАМАНА - Два дагестанца незаконно получили жилищные сертификаты на 6 млн рублей

Два дагестанца незаконно получили жилищные сертификаты на 6 млн рублей

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19 апреля, 2022. Вторник 13:47
Два дагестанца незаконно получили жилищные сертификаты на 6 млн рублей

Факт преступления был подтвержден в рамках расследования уголовного дела. Как выяснилось, еще в 2014 году два дагестанца в сговоре с членами комиссий администраций по месту жительства оформили фальшивые документы участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Два дагестанца незаконно получили жилищные сертификаты на 6 млн рублей
Общество

С помощью такого обмана они планировали получить положенные им жилищные сертификаты. Работники администрации района, которые являлись членами комиссии по обследованию жилищных условий участников ЧАЭС, отметили несоответствующие данные о проживании в жилище завышенного числа родственников подозреваемых и необходимости улучшения жилищных условий. Далее министерство труда выдало им сертификаты на сумму 6 миллионов рублей, обналиченные обманщиками через своих знакомых путем оформления сделок о покупке жилья. Средства они потратили по своему усмотрению.

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