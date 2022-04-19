ЗАМАНА - Первый в мире компьютер создали древние греки 2200 лет назад

Первый в мире компьютер создали древние греки 2200 лет назад

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19 апреля, 2022. Вторник 13:06
Первый в мире компьютер создали древние греки 2200 лет назад

Археологи смогли выявить возраст устройства, которое они назвали первым на Земле компьютером. Данное устройство нашлось более 100 лет назад – в 1901 году международной командой исследователей.

Первый в мире компьютер создали древние греки 2200 лет назад
Общество

Подводная экспедиция изучила останки древнеримского корабля, который ушел под воду возле греческого острова Антикитера. В собранном виде антикитерский механизм выглядел, как коробка из дерева прямоугольной формы, внутри которой находилось около 30 бронзовых шестерней и несколько циферблатов. Исследуя его, археологи пришли к мнению, что это крайне точное вычислительное устройство, совершающее операции с удивительною скоростью. За эту оперативность антикитерский механизм получил звание первого на планете компьютера.

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