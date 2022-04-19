В Дагестане прогнозируют увеличение спроса на туристические услуги на 25% в 2022 году

Автор Дарья

Спрос на туристические услуги может увеличиться в Дагестане в текущем году на 25 процентов по сравнению с минувшим годом. Данный прогноз на собрании с руководителем региона Сергеем Меликовым огласил глава Минтуризма Эмин Мерданов.