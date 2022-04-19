"Дабы определить прогнозные значения на будущий туристический сезон ведомством совместно с ассоциацией туристического сообщества "Трио", мы провели опрос туристических агентств и коллективных средств размещения Дагестана, который выявил рост спроса на туристские услуги в среднем на 25%. Отели, туристские базы, гостевые дома и другие коллективные средства размещения сообщают о приросте бронирования на 15%, если сравнивать с таким же периодом в прошлом году", — заявил Мерданов.
В Дагестане прогнозируют увеличение спроса на туристические услуги на 25% в 2022 году
- Автор Дарья
- 19 апреля, 2022. Вторник 11:12
Спрос на туристические услуги может увеличиться в Дагестане в текущем году на 25 процентов по сравнению с минувшим годом. Данный прогноз на собрании с руководителем региона Сергеем Меликовым огласил глава Минтуризма Эмин Мерданов.
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