В Дагестане планируется наладить промышленную добычу лития

Руководитель министерства промышленности и торговли республики Низам Халилов уточнил, что региональные месторождения лития – единственные на южной стороне России. Он также заметил, что актуальность такого решения очевидна, так как страна на данный момент может столкнуться с серьезным недостатком сырья для литий-ионных аккумуляторов.