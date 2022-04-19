Руководитель министерства промышленности и торговли республики Низам Халилов уточнил, что региональные месторождения лития – единственные на южной стороне России. Он также заметил, что актуальность такого решения очевидна, так как страна на данный момент может столкнуться с серьезным недостатком сырья для литий-ионных аккумуляторов.
В Дагестане планируется наладить промышленную добычу лития
- Автор Дарья
- 19 апреля, 2022. Вторник 09:16
В Дагестане осуществили переоценку запасов месторождений лития и проинформировали о планах наладить промышленную добычу сырья, информирует пресс-служба Минпромторга региона.
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