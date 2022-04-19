Это легкий самолет на 4 места, созданный нашими экспертами из конструкторского бюро Московского авиационного института. При его создании учитывались мировые авиационные правила и требования.
В Дагестане запустили сборку легкомоторных самолетов МАИ-411
- Автор Дарья
- 19 апреля, 2022. Вторник 08:17
В Дагестане начали собирать легкомоторные самолеты МАИ-411. Занимаются этим в самом большом промышленном предприятии региона — Кизлярском электромеханическом заводе.
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