ЗАМАНА - Депутат Хабибулла Магомедов организовал ифтар с участием более 3 тысяч человек

Депутат Хабибулла Магомедов организовал ифтар с участием более 3 тысяч человек

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18 апреля, 2022. Понедельник 17:27
Депутат Хабибулла Магомедов организовал ифтар с участием более 3 тысяч человек

В Избербаше на территории Джума-мечети провели большой ифтар для горожан. В разговении в этот день приняли участие более 3 000 человек.  

Депутат Хабибулла Магомедов организовал ифтар с участием более 3 тысяч человек
Общество

Проведение ифтара взял на себя депутат НС РД Хабибулла Магомедов. В своем приветствии он поблагодарил всех, кто помогал в подготовке этого теплого вечера, и подчеркнул важность организации таких встреч.   «Еще в начале Рамадана планировал собрать своих земляков за объединяющим столом и организовать ифтар. Хвала Всевышнему, мое намерение сбылось! Пусть этот Рамадан вместе с духовным очищением принесет в наши семьи благополучие, здоровье, пусть все наши благие намерения обязательно исполнятся! И пусть все наши деяния в этот благословенный месяц принесут в первую очередь довольство Всевышнего», – пожелал всем Магомедов.


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