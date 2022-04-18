Депутат Хабибулла Магомедов организовал ифтар с участием более 3 тысяч человек

В Избербаше на территории Джума-мечети провели большой ифтар для горожан. В разговении в этот день приняли участие более 3 000 человек.

Проведение ифтара взял на себя депутат НС РД Хабибулла Магомедов. В своем приветствии он поблагодарил всех, кто помогал в подготовке этого теплого вечера, и подчеркнул важность организации таких встреч. «Еще в начале Рамадана планировал собрать своих земляков за объединяющим столом и организовать ифтар. Хвала Всевышнему, мое намерение сбылось! Пусть этот Рамадан вместе с духовным очищением принесет в наши семьи благополучие, здоровье, пусть все наши благие намерения обязательно исполнятся! И пусть все наши деяния в этот благословенный месяц принесут в первую очередь довольство Всевышнего», – пожелал всем Магомедов.





