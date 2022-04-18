В ходе приема было принято более 5 обращений. Дагестанцы сообщали о различных проблемах, возникающих в жизни их района, например, освещение основных улиц, ремонт учебных заведений, подача воды, электроснабжение и газоснабжение сел. Житель села Верхнее Лабкомахи Хамзат Алиев с коллективным обращением от всех сельчан обратился по вопросу отключения электричества, после чего было дано поручение в оперативные сроки совместно РЭС заменить подстанцию в населенном пункте.