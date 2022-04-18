ЗАМАНА - Помощники депутата ГосДумы РФ Джамаладина Гасанова провели прием граждан в здании Администрации Левашинского района

Помощники депутата ГосДумы РФ Джамаладина Гасанова провели прием граждан в здании Администрации Левашинского района

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18 апреля, 2022. Понедельник 15:35
Помощники депутата ГосДумы РФ Джамаладина Гасанова провели прием граждан в здании Администрации Левашинского района Помощники депутата ГосДумы РФ Джамаладина Гасанова провели прием граждан в здании Администрации Левашинского района

Вчера, 17 апреля, помощники депутата Госдумы РФ Гасанова Джамаладина Набиевича провели прием дагестанцев в здании Администрации Левашинского района.

Помощники депутата ГосДумы РФ Джамаладина Гасанова провели прием граждан в здании Администрации Левашинского района
Общество

В ходе приема было принято более 5 обращений. Дагестанцы сообщали о различных проблемах, возникающих в жизни их района, например, освещение основных улиц, ремонт учебных заведений, подача воды, электроснабжение и газоснабжение сел.  Житель села Верхнее Лабкомахи Хамзат Алиев с коллективным обращением от всех сельчан обратился по вопросу отключения электричества, после чего было дано поручение в оперативные сроки совместно РЭС заменить подстанцию в населенном пункте.

Парламентарии заметили, что все заявки будут переданы в профильные министерства и ведомства региона. Все обращения жителей района будут решаться. Подробнее можно прочитать тут.

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