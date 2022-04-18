ЗАМАНА - Концепцию развития образования обсудили в Дагестане

Концепцию развития образования обсудили в Дагестане

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18 апреля, 2022. Понедельник 15:11
Концепцию развития образования обсудили в Дагестане

Концепцию развития образования обсудили в Дагестанском Федеральном исследовательском центре РАН. Мероприятие прошло при поддержке Минобрнауки региона совместно с ДФИЦ РАН при помощи ДГУ в рамках Года образования. В нем поучаствовали сотрудники образовательных организаций региона.

Концепцию развития образования обсудили в Дагестане
Общество

О реализации мероприятий Концепции проинформировал врио первого заместителя руководители Минобрнауки РД Магомед Абидов.

«Главная задача реализации Концепции – формирование конкурентоспособной и доступной для каждого россиянина системы образования. В рамках Концепции запланированы мероприятия в честь празднования Года образования, призванные привлечь внимание граждан к проблемам просвещения в регионе, придать новый импульс качественному развитию всех направлений этой области», – подчеркнул Абидов.

Подробнее можно прочитать на сайте Минобрнауки РД.

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