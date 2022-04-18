О реализации мероприятий Концепции проинформировал врио первого заместителя руководители Минобрнауки РД Магомед Абидов.
«Главная задача реализации Концепции – формирование конкурентоспособной и доступной для каждого россиянина системы образования. В рамках Концепции запланированы мероприятия в честь празднования Года образования, призванные привлечь внимание граждан к проблемам просвещения в регионе, придать новый импульс качественному развитию всех направлений этой области», – подчеркнул Абидов.
Подробнее можно прочитать на сайте Минобрнауки РД.