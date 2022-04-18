«Лидерам муниципалитетов требуется обеспечить до 1 июня этого года заключение контрактов для своевременного завершения процесса приобретения квартир для детей-сирот. Вопрос важный и пребывает на особом контроле», — отметил премьер.
Абдулмуслимов предупредил чиновников, что все попытки нажиться на общих проблемах «будут пресекаться». Обеспечение квартирами детей-сирот – одна из главных задач социальной политики, от которой зависит «моральный климат в обществе», подчеркнул премьер в своем выступлении.