Глава РД поручил до 1 июня заключить все контракты на покупку жилья сиротам

Руководитель РД Сергей Меликов поручил все контракты по приобретению жилья детям-сиротам заключить до 1 июня. Об этом Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов проинформировал на собрании оперативного штаба по обеспечению стабильного развития экономики субъекта.

«Лидерам муниципалитетов требуется обеспечить до 1 июня этого года заключение контрактов для своевременного завершения процесса приобретения квартир для детей-сирот. Вопрос важный и пребывает на особом контроле», — отметил премьер.

Абдулмуслимов предупредил чиновников, что все попытки нажиться на общих проблемах «будут пресекаться». Обеспечение квартирами детей-сирот – одна из главных задач социальной политики, от которой зависит «моральный климат в обществе», подчеркнул премьер в своем выступлении.