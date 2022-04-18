ЗАМАНА - Многодетным семьям в Дагестане будут бесплатно выдавать автомобиль

Многодетным семьям в Дагестане будут бесплатно выдавать автомобиль

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18 апреля, 2022. Понедельник 11:12
Многодетным семьям в Дагестане будут бесплатно выдавать автомобиль

Нуждающиеся семьи в Дагестане при рождении 10 и каждого последующего ребенка будут получать микроавтобус за счет регионального бюджета. Постановление об этом подписал руководитель РД Сергей Меликов.

Многодетным семьям в Дагестане будут бесплатно выдавать автомобиль
Общество

Так, изменения внесены в Указ Президента РД от 2007 года «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

«Зафиксировать, что постоянно проживающим в Дагестане нуждающимся многодетным семьям, признанными таковыми в соответствии с законодательством и не признанными пребывающими в социально-опасном положении, в которых возраст старшего ребенка не превышает 23 года, при появлении (усыновлении) с 1 января текущего года 10-го и каждого последующего ребенка однократно бесплатно предоставляется в собственность микроавтобус», – указывается в постановлении.

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