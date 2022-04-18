ЗАМАНА - Лучших учителей 2022 года наградили в Дагестане

Лучших учителей 2022 года наградили в Дагестане

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18 апреля, 2022. Понедельник 09:51
Лучших учителей 2022 года наградили в Дагестане

Праздничная церемония награждения победителей и призеров республиканского этапа конкурса «Учитель года РД-2022» прошла в Русском драматическом театре. В регионе были подведены итоги самого крупного конкурса педагогического мастерства, информирует пресс-служба министерства образования и науки региона.

Лучших учителей 2022 года наградили в Дагестане
Общество

Заместитель премьер-министра Дагестана Муслим Телякавов поздравил победителей мероприятия и выразил надежду на успехи в будущих этапах. За звание лучшего учителя региона в текущем году сражались 545 педагогов. В республиканском этапе участвовали 55 победителей муниципального тура. После ряда испытаний были выбраны 5 пять финалистов и победители номинаций. Учителем года региона в текущем году стала учитель русского языка и литературы Многопрофильного лицея № 14 города Каспийск Олеся Петрова. 

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