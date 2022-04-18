В мероприятии поучаствовали университеты, добровольцы и члены общественных организаций. Организаторами мероприятия стали республиканские ведомства туризма и природы, администрация Махачкалы, а спонсором акции является торговый дом «Киргу».
За сбор твердых коммунальных отходов участникам экологических соревнований начислялись баллы. В общем мероприятие посетило более двух сотен человек, а самой активной стала команда «Киргу», она и одержала победу.
Главным итогом мероприятия стало одно: чистота на обзорной площадке и вокруг неё.