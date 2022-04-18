Экологическая игра прошла на горе Тарки-Тау

В субботу, 16 апреля, на горе Тарки-Тау в Махачкале провели экологическую акцию «Чистые игры» (проект «Эко-тур»). Материал на тему подготовил телеканал ГТРК «Дагестан».

В мероприятии поучаствовали университеты, добровольцы и члены общественных организаций. Организаторами мероприятия стали республиканские ведомства туризма и природы, администрация Махачкалы, а спонсором акции является торговый дом «Киргу».

За сбор твердых коммунальных отходов участникам экологических соревнований начислялись баллы. В общем мероприятие посетило более двух сотен человек, а самой активной стала команда «Киргу», она и одержала победу.

Главным итогом мероприятия стало одно: чистота на обзорной площадке и вокруг неё.