ЗАМАНА - Экологическая игра прошла на горе Тарки-Тау

Экологическая игра прошла на горе Тарки-Тау

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18 апреля, 2022. Понедельник 01:42
Экологическая игра прошла на горе Тарки-Тау

В субботу, 16 апреля, на горе Тарки-Тау в Махачкале провели экологическую акцию «Чистые игры» (проект «Эко-тур»). Материал на тему подготовил телеканал ГТРК «Дагестан». 

Экологическая игра прошла на горе Тарки-Тау
Общество

В мероприятии поучаствовали университеты, добровольцы и члены общественных организаций. Организаторами мероприятия стали республиканские ведомства туризма и природы, администрация Махачкалы, а спонсором акции является торговый дом «Киргу».

За сбор твердых коммунальных отходов участникам экологических соревнований начислялись баллы. В общем мероприятие посетило более двух сотен человек, а самой активной стала команда «Киргу», она и одержала победу.

Главным итогом мероприятия стало одно: чистота на обзорной площадке и вокруг неё.

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