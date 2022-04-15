Махачкалинским детям рассказали о быстрой разработке приложений в рамках проекта «Урок цифры»

Подросткам 11-х классов рассказали о том, как легко, качественно и в то же время оперативно создавать прикладные программные продукты. Лекция состояла из видеоролика с объяснениями и интерактивного тренажера для закрепления информации. В видеоролике эксперты доступным для детей языком рассказали о главных особенностях и способах разработки приложений. Далее одиннадцатиклассники прошли 50 заданий разного уровня сложности, которые способствуют развитию умения понимать техническое задание, разрабатывать алгоритмы и разбираться в предметной специфике работы компании. Как заметили организаторы, Урок цифры «Быстрая разработка приложений» наглядно демонстрирует детям и их родным, что программирование и IT могут быть доступнее, чем принято сейчас считать.