ЗАМАНА - День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

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15 апреля, 2022. Пятница 12:03
День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

Депутат ГосДумы РФ Джамалудин Гасанов поздравил дагестанцев с Днем ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России:

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
Общество

"Каждый год 17 апреля ветераны органов внутренних дел и внутренних войск принимают поздравительные слова от коллектива, семьи и друзей.

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск – это праздник всех тех граждан, с честью служивших своей родине, защищавших ее жителей от посягательств преступников, с ружьем в руках они защищали нас во время осуществления контртеррористических операций, стояли на страже закона и правопорядка.
Верность гражданскому долгу и выбранной профессии, их храбрость может вызвать только заслуженное уважение со стороны нынешних работников системы МВД.

Дорогие ветераны органов внутренних дел! Желаю вам и вашим родным большого здоровья, благополучия, последующих успехов в благородной работе – служения родине!"

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