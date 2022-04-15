День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

"Каждый год 17 апреля ветераны органов внутренних дел и внутренних войск принимают поздравительные слова от коллектива, семьи и друзей.

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск – это праздник всех тех граждан, с честью служивших своей родине, защищавших ее жителей от посягательств преступников, с ружьем в руках они защищали нас во время осуществления контртеррористических операций, стояли на страже закона и правопорядка.

Верность гражданскому долгу и выбранной профессии, их храбрость может вызвать только заслуженное уважение со стороны нынешних работников системы МВД.



Дорогие ветераны органов внутренних дел! Желаю вам и вашим родным большого здоровья, благополучия, последующих успехов в благородной работе – служения родине!"