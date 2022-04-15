В своем поздравлении он отметил историю еврейской общины в Дагестане и подчеркнул важность традиций. Подробнее можно прочитать тут.
Сергей Меликов поздравил иудеев Дагестана с праздником Песах
- Автор Дарья
- 15 апреля, 2022. Пятница 11:45
Глава Дагестана поздравил иудеев Дагестана с праздником Песах. Об этом он написал на своем официальном сайте.
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