Так, сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка РФ, генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров заметил, что в каждом субъекте страны время и место шествия будет выбрано индивидуально. Вся полная информация о шествии будет опубликована на портале.
Шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном формате
- Автор Дарья
- 15 апреля, 2022. Пятница 11:11
В текущем году шествие «Бессмертного полка» будет идти в традиционном формате. Об этом на пресс-конференции МИА «Россия сегодня» заявили лидеры Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения.
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