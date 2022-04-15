Шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном формате

В текущем году шествие «Бессмертного полка» будет идти в традиционном формате. Об этом на пресс-конференции МИА «Россия сегодня» заявили лидеры Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения.

Так, сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка РФ, генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров заметил, что в каждом субъекте страны время и место шествия будет выбрано индивидуально. Вся полная информация о шествии будет опубликована на портале.