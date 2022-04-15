ЗАМАНА - В Ногайском районе открыли площадки для мини-футбола и волейбола

В Ногайском районе открыли площадки для мини-футбола и волейбола

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15 апреля, 2022. Пятница 10:44
В Ногайском районе открыли площадки для мини-футбола и волейбола

В населенном пункте Карагас Ногайского района прошло праздничное открытие плоскостного спортивногосооружения, которое включает в себя площадки для игры в мини-футбол и волейбол.

В Ногайском районе открыли площадки для мини-футбола и волейбола
Общество

Возведение объекта стартовало по поручению руководителя региона Сергея Меликова в рамках реализации мероприятий государственной программы Дагестана «Комплексное развитие сельских территорий РД». Реализация всех проектов в Ногайском районе пребывает на личном контроле премьер-министра республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

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