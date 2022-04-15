О финансовой поддержке семей при рождении детей рассказали в Минтруде РД

Автор Дарья

В первом квартале 2022 года ежемесячную выплату в связи с появлением (усыновлением) первого ребенка получили 36 616 семей, информирует пресс-служба министерства труда Дагестана.