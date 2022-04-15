«В рамках проекта малоимущие семьи получают ежемесячные выплаты в связи с появлением или усыновлением первенца. Объем средств, направленный республике на проведение ежемесячной выплаты в связи с появлением или усыновлением первенца на текущий год, составляет 4,6 миллиарда рублей», – заявляет Минтруда.
О финансовой поддержке семей при рождении детей рассказали в Минтруде РД
- Автор Дарья
- 15 апреля, 2022. Пятница 09:51
В первом квартале 2022 года ежемесячную выплату в связи с появлением (усыновлением) первого ребенка получили 36 616 семей, информирует пресс-служба министерства труда Дагестана.
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