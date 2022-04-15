Поисковые работы в регионе стартуют на границе Хасавюртовского и Кизилюртовского районов, в которых по историческим сведениям в годы ВОВ разбился самолет. Также поиски пройдут в населенных пунктах Куруш, Аксай, Покровское и Коркмаскала.
Поиски пропавших в годы ВОВ летчиков пройдут в Дагестане
- Автор Дарья
- 15 апреля, 2022. Пятница 09:30
В рамках межрегионального проекта «Горячее небо Кавказа» в Дагестане проведут поиски пропавших в годы Великой Отечественной войны летчиков. В них поучаствуют поисковые отряды «Кавказ» из Дагестана, «Малгобек» из Ингушетии и «Курган» из Нижегородской области, информирует пресс-служба министерства молодежи региона.
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