Поиски пропавших в годы ВОВ летчиков пройдут в Дагестане

В рамках межрегионального проекта «Горячее небо Кавказа» в Дагестане проведут поиски пропавших в годы Великой Отечественной войны летчиков. В них поучаствуют поисковые отряды «Кавказ» из Дагестана, «Малгобек» из Ингушетии и «Курган» из Нижегородской области, информирует пресс-служба министерства молодежи региона.

Поисковые работы в регионе стартуют на границе Хасавюртовского и Кизилюртовского районов, в которых по историческим сведениям в годы ВОВ разбился самолет. Также поиски пройдут в населенных пунктах Куруш, Аксай, Покровское и Коркмаскала.