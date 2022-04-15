«Магнит» подарит детскому реабилитационном центру Дагестана игровую площадку

«Магнит» – одна из главных отечественных торговых сетей, лидер по числу точек и территории их размещения, реализует благотворительный проект в Дагестане.

Федеральная франшиза направила более 1 миллиона рублей ГБУ «Республиканский реабилитационный центр «Надежда» на покупку и размещение специальной детской площадки. Площадка будет включать игровые комплексы «Катер» и «Полянка», а также качалку-балансир для самых маленьких детей с ограниченными возможностями, специальные турники «рукоход в подъём», вертикальные поручни, разноуровневые брусья, горизонтальную скамью и качели.