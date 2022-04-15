ЗАМАНА - В Дагестане выберут лучшего водителя такси

В Дагестане выберут лучшего водителя такси

Автор
15 апреля, 2022. Пятница 08:10
В Дагестане выберут лучшего водителя такси

В Махачкале с 23 апреля начнется региональный этап 4 Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2021».

В Дагестане выберут лучшего водителя такси
Общество

По сведениям Минтранса региона, водителей будут оценивать по следующим параметрам: знание истории республики, правил ПДД, умение оказывать первую помощь при ДТП. Каждый водитель такси будет набирать баллы, которые также могут присудить и сами жители республики в рамках онлайн-голосования. Лучший таксист представит Дагестан в финале, который должен пройти 16−18 мая в Чеченской республике.

Прочитано 27 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top