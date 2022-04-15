По сведениям Минтранса региона, водителей будут оценивать по следующим параметрам: знание истории республики, правил ПДД, умение оказывать первую помощь при ДТП. Каждый водитель такси будет набирать баллы, которые также могут присудить и сами жители республики в рамках онлайн-голосования. Лучший таксист представит Дагестан в финале, который должен пройти 16−18 мая в Чеченской республике.
В Дагестане выберут лучшего водителя такси
- Автор Дарья
- 15 апреля, 2022. Пятница 08:10
В Махачкале с 23 апреля начнется региональный этап 4 Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2021».
Последнее от Дарья
- Конкурс на знание стихов Фазу Алиевой прошел среди студентов дагестанских вузов и ссузов
- «Магнит» подарит детскому реабилитационном центру Дагестана игровую площадку
- После вмешательства Сергея Меликова в Кизилюртовском районе решена проблема с поливной водой
- Пять прорывных инвестиционных проектов реализуют в Дагестане при поддержке федерального центра
- Science Advances: сложная жизнь на Земле появилась на 300 млн лет раньше, чем считалось