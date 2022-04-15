В Дагестане выберут лучшего водителя такси

По сведениям Минтранса региона, водителей будут оценивать по следующим параметрам: знание истории республики, правил ПДД, умение оказывать первую помощь при ДТП. Каждый водитель такси будет набирать баллы, которые также могут присудить и сами жители республики в рамках онлайн-голосования. Лучший таксист представит Дагестан в финале, который должен пройти 16−18 мая в Чеченской республике.