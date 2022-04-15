ЗАМАНА - После вмешательства Сергея Меликова в Кизилюртовском районе решена проблема с поливной водой

После вмешательства Сергея Меликова в Кизилюртовском районе решена проблема с поливной водой

Автор
15 апреля, 2022. Пятница 01:51
После вмешательства Сергея Меликова в Кизилюртовском районе решена проблема с поливной водой
Выездное собрание на тему обеспечения поливной водой сельхозтоваропроизводителей Кизилюртовского района прошло вчера, 14 апреля, в администрации муниципалитета под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.
После вмешательства Сергея Меликова в Кизилюртовском районе решена проблема с поливной водой
Общество

Совещание прошло по поручению руководителя региона Сергея Меликова, которое он дал Абдулмуслимову по итогам собрания оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона с учётом западных санкций. В рамках работы штаба было обсуждено обращение аграриев района, попросивших Сергея Меликова о помощи в решении проблемы с поливной водой. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 34 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top