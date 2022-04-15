Совещание прошло по поручению руководителя региона Сергея Меликова, которое он дал Абдулмуслимову по итогам собрания оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона с учётом западных санкций. В рамках работы штаба было обсуждено обращение аграриев района, попросивших Сергея Меликова о помощи в решении проблемы с поливной водой. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.