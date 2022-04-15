Совещание прошло по поручению руководителя региона Сергея Меликова, которое он дал Абдулмуслимову по итогам собрания оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона с учётом западных санкций. В рамках работы штаба было обсуждено обращение аграриев района, попросивших Сергея Меликова о помощи в решении проблемы с поливной водой. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
После вмешательства Сергея Меликова в Кизилюртовском районе решена проблема с поливной водой
- Автор Дарья
- 15 апреля, 2022. Пятница 01:51
Выездное собрание на тему обеспечения поливной водой сельхозтоваропроизводителей Кизилюртовского района прошло вчера, 14 апреля, в администрации муниципалитета под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.
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