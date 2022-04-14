«Сами махачкалинцы влияют на формирование комфортной среды в своих муниципалитетах. Голосование пройдет в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда” и федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”. Территории с самым большим числом голосов будут благоустроены в следующем году», – заявляет мэрия.
Голосование по благоустройству районов Махачкалы стартует 15 апреля
- Автор Дарья
- 14 апреля, 2022. Четверг 16:23
С 15 апреля до 30 мая на онлайн-платформе жители Махачкалы смогут выбрать общественные территории для их последующего благоустройства, информирует пресс-служба администрации города.
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