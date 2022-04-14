Открытый показ антинаркотического фильма состоялся в Махачкале

В историческом музее «Россия – моя история» прошел открытый показ документальной ленты Камала Галбацова о последствиях наркомании. Просмотр прошел при поддержке министерства образования и науки Дагестана. Картина снята по собственной инициативе автора и отражает его мысли.

Документальная лента наглядно показывает, к каким тяжелым последствиям приводит короткий и легкий путь получить удовольствие. Фильм несет воспитательный характер для подростков и молодого поколения. В основу картины легли настоящие истории наркозависимых людей. После просмотра ленты началось обсуждение в форме диалога. Директор исторического музея Тимур Велиханов поблагодарил Камала Галбацова за снятый фильм.

В режиме ВКС со вступительным словом выступил и депутат ГосДумы России Султан Хамзаев. Он заметил, что наркотики – это чума современности, с которой нужно бороться.