ЗАМАНА - Открытый показ антинаркотического фильма состоялся в Махачкале

Открытый показ антинаркотического фильма состоялся в Махачкале

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14 апреля, 2022. Четверг 16:06
Открытый показ антинаркотического фильма состоялся в Махачкале

В историческом музее «Россия – моя история» прошел открытый показ документальной ленты Камала Галбацова о последствиях наркомании. Просмотр прошел при поддержке министерства образования и науки Дагестана. Картина снята по собственной инициативе автора и отражает его мысли.

Открытый показ антинаркотического фильма состоялся в Махачкале
Общество

Документальная лента наглядно показывает, к каким тяжелым последствиям приводит короткий и легкий путь получить удовольствие. Фильм несет воспитательный характер для подростков и молодого поколения. В основу картины легли настоящие истории наркозависимых людей. После просмотра ленты началось обсуждение в форме диалога. Директор исторического музея Тимур Велиханов поблагодарил Камала Галбацова за снятый фильм.

В режиме ВКС со вступительным словом выступил и депутат ГосДумы России Султан Хамзаев. Он заметил, что наркотики – это чума современности, с которой нужно бороться.

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