Документальная лента наглядно показывает, к каким тяжелым последствиям приводит короткий и легкий путь получить удовольствие. Фильм несет воспитательный характер для подростков и молодого поколения. В основу картины легли настоящие истории наркозависимых людей. После просмотра ленты началось обсуждение в форме диалога. Директор исторического музея Тимур Велиханов поблагодарил Камала Галбацова за снятый фильм.
В режиме ВКС со вступительным словом выступил и депутат ГосДумы России Султан Хамзаев. Он заметил, что наркотики – это чума современности, с которой нужно бороться.