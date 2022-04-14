ЗАМАНА - В Махачкалинской природоохранной прокуратуре прошла встреча с журналистами

В Махачкалинской природоохранной прокуратуре прошла встреча с журналистами

Автор
14 апреля, 2022. Четверг 15:05
В Махачкалинской природоохранной прокуратуре прошла встреча с журналистами

Сегодня, 14 апреля, глава Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры Максим Макашев провел встречу с представителями региональных СМИ.

В Махачкалинской природоохранной прокуратуре прошла встреча с журналистами
Общество

Стартовало мероприятие с демонстрации фильма о работе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Далее Максим Макашов рассказал о работе и целях надзорного органа в регионе, о взаимодействии с органами государственной власти республики, об обнаруженных нарушениях природоохранного законодательства, а также о принимаемых мерах по защите прав россиян на благоприятную окружающую среду в Дагестане.

В ходе встречи лидеры двух межрайонных природоохранных прокуратур ответили на интересующие СМИ вопросы, касающиеся охраны водных, природных и биологических ресурсов республики.   Подробнее можно прочитать тут.

Прочитано 37 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top