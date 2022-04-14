Стартовало мероприятие с демонстрации фильма о работе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
В Махачкалинской природоохранной прокуратуре прошла встреча с журналистами
- Автор Дарья
- 14 апреля, 2022. Четверг 15:05
Сегодня, 14 апреля, глава Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры Максим Макашев провел встречу с представителями региональных СМИ.
Далее Максим Макашов рассказал о работе и целях надзорного органа в регионе, о взаимодействии с органами государственной власти республики, об обнаруженных нарушениях природоохранного законодательства, а также о принимаемых мерах по защите прав россиян на благоприятную окружающую среду в Дагестане.
В ходе встречи лидеры двух межрайонных природоохранных прокуратур ответили на интересующие СМИ вопросы, касающиеся охраны водных, природных и биологических ресурсов республики. Подробнее можно прочитать тут.
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