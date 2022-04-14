Далее Максим Макашов рассказал о работе и целях надзорного органа в регионе, о взаимодействии с органами государственной власти республики, об обнаруженных нарушениях природоохранного законодательства, а также о принимаемых мерах по защите прав россиян на благоприятную окружающую среду в Дагестане.

В ходе встречи лидеры двух межрайонных природоохранных прокуратур ответили на интересующие СМИ вопросы, касающиеся охраны водных, природных и биологических ресурсов республики. Подробнее можно прочитать тут.