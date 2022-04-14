ЗАМАНА - Строительство и реконструкция ряда дорожных объектов обсуждены на встрече с федеральным министром транспорта

Строительство и реконструкция ряда дорожных объектов обсуждены на встрече с федеральным министром транспорта

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14 апреля, 2022. Четверг 13:09
Строительство и реконструкция ряда дорожных объектов обсуждены на встрече с федеральным министром транспорта

Вчера, 14 апреля, прошла встреча руководителя РД Сергея Меликова и руководителя Минтранспорта РФ Виталия Савельева.

Строительство и реконструкция ряда дорожных объектов обсуждены на встрече с федеральным министром транспорта
Общество

Они обсудили тему обновления одного из главных пунктов пропуска на границе с Азербайджаном – Яраг-Казмаляр, что даст возможность дополнительно обеспечить пропуск до 600 большегрузных автомобилей в сутки.

Кроме того, были затронуты вопросы второго этапа модернизации аэропорта «Махачкала» со строительством новой взлетно-посадочной полосы и ремонта федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке Манас – международный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». До 2024 года запланировано расширение трассы до 4 полос. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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