Строительство и реконструкция ряда дорожных объектов обсуждены на встрече с федеральным министром транспорта

Они обсудили тему обновления одного из главных пунктов пропуска на границе с Азербайджаном – Яраг-Казмаляр, что даст возможность дополнительно обеспечить пропуск до 600 большегрузных автомобилей в сутки.

Кроме того, были затронуты вопросы второго этапа модернизации аэропорта «Махачкала» со строительством новой взлетно-посадочной полосы и ремонта федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке Манас – международный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». До 2024 года запланировано расширение трассы до 4 полос. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.