Об этом рассказал руководитель министерства природы Дагестана Ибрагим Ибрагимов.
В субботнике поучаствуют жители 16 районов.
В мае текущего года в дагестанских горах пройдёт большой субботник по очистке рек Андийское и Аварское Койсу.
Об этом рассказал руководитель министерства природы Дагестана Ибрагим Ибрагимов.
В субботнике поучаствуют жители 16 районов.
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