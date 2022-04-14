ЗАМАНА - В горах Дагестана проведут субботник

В горах Дагестана проведут субботник

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14 апреля, 2022. Четверг 11:55
В горах Дагестана проведут субботник

В мае текущего года в дагестанских горах пройдёт большой субботник по очистке рек Андийское и Аварское Койсу.

В горах Дагестана проведут субботник
Общество

Об этом рассказал руководитель министерства природы Дагестана Ибрагим Ибрагимов.

В субботнике поучаствуют жители 16 районов.

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