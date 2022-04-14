ЗАМАНА - Под руководством Алексея Гасанова обсуждены проблемы, выявленные ЦУРом

Под руководством Алексея Гасанова обсуждены проблемы, выявленные ЦУРом

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14 апреля, 2022. Четверг 09:26
Под руководством Алексея Гасанова обсуждены проблемы, выявленные ЦУРом

Вчера, 13 апреля, лидер Администрации Главы и Правительства Дагестана Алексей Гасанов провел собрание, на котором были обсуждены проблемы, зарегистрированные ЦУР региона за период с 16 марта по 12 апреля текущего года, а также способы их решения.

Под руководством Алексея Гасанова обсуждены проблемы, выявленные ЦУРом
Общество

В поле зрения участников совещания по-прежнему были вопросы продовольственной безопасности и ценообразования, стабилизации потребительских цен на оптовых рынках и в торговых точках. Алексей Гасанов напомнил, что власть должна быть открытой, а, следовательно, необходимо сделать всё, дабы пользователи соцсетей не почувствовали разницы в качестве и оперативности предоставляемых сведений, учитывая ситуацию со сменой соцсетей. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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