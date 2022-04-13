С января 2022 года эксперты уже заменили аккумуляторную батарею на подстанции 110 кВ «Львовская». В результате будут обеспечены надежность и качество электроснабжения более 200 000 дагестанцев из Хасавюрта и Кизилюрта, Хасавюртовского, Кизилюртовского и Бабаюртовского районов. Подробнее можно прочитать на сайте Россети.
«Россети Северный Кавказ» в 2022 году реконструируют 27 подстанций в Дагестане
- Автор Дарья
- 13 апреля, 2022. Среда 16:23
Технические мероприятия по ремонту и обновлению оборудования позволят специалистам улучшить надежность и качество электроснабжения дагестанцев, больших промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных компаний, а также социально значимых объектов.
Последнее от Дарья
- Акция «Экотур» прошла в поселке Дубки Казбековского района
- Первый космонавт-дагестанец Муса Манаров стал героем авторского проекта журналиста Мурада Ахмедова «Век Дагестана»
- Сергей Меликов принял участие в пресс-конференции Ростуризма, посвященной развитию новых туристических маршрутов в стране
- Конкурс на гранты Главы Республики Дагестан в 2022 году
- «Интурист» впервые запустит туры в Дагестан на основе чартерных рейсов