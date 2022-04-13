ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» в 2022 году реконструируют 27 подстанций в Дагестане

«Россети Северный Кавказ» в 2022 году реконструируют 27 подстанций в Дагестане

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13 апреля, 2022. Среда 16:23
«Россети Северный Кавказ» в 2022 году реконструируют 27 подстанций в Дагестане

Технические мероприятия по ремонту и обновлению оборудования позволят специалистам улучшить надежность и качество электроснабжения дагестанцев, больших промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных компаний, а также социально значимых объектов. 

«Россети Северный Кавказ» в 2022 году реконструируют 27 подстанций в Дагестане
Общество

С января 2022 года эксперты уже заменили аккумуляторную батарею на подстанции 110 кВ «Львовская».  В результате будут обеспечены надежность и качество электроснабжения более 200 000 дагестанцев из Хасавюрта и Кизилюрта, Хасавюртовского, Кизилюртовского и Бабаюртовского районов. Подробнее можно прочитать на сайте Россети.

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