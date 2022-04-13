«Россети Северный Кавказ» в 2022 году реконструируют 27 подстанций в Дагестане

Технические мероприятия по ремонту и обновлению оборудования позволят специалистам улучшить надежность и качество электроснабжения дагестанцев, больших промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных компаний, а также социально значимых объектов.

С января 2022 года эксперты уже заменили аккумуляторную батарею на подстанции 110 кВ «Львовская». В результате будут обеспечены надежность и качество электроснабжения более 200 000 дагестанцев из Хасавюрта и Кизилюрта, Хасавюртовского, Кизилюртовского и Бабаюртовского районов. Подробнее можно прочитать на сайте Россети.