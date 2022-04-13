Первый космонавт-дагестанец Муса Манаров стал героем авторского проекта журналиста Мурада Ахмедова «Век Дагестана»

Новая документальная картина из цикла «Век Дагестана» посвящена космическому рекордсмену, пробывшему в космосе больше года, что стало мировым рекордом среди продолжительности космических полетов, который появился в Книге рекордов Гиннесса.

Орбитальная станция «Мир» на 12 месяцев стала ему вторым домом и вместе с тем самой высокой саклей Дагестана. Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Муса Манаров, 206-й космонавт мира и 63-й – в СССР, а для Дагестана – неизменно первый, первый и единственный земляк-космонавт. «Век Дагестана» – это цикл интервью и документальных программ – повествующих об известных дагестанцах, жизни которых неразрывно связаны с историей региона. Старт съёмок проекта был приурочен к 100-летию автономии Дагестана, материалы лягут в основу документальной картины с аналогичным названием.