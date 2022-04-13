Отправить заявку на конкурс можно с 20 апреля по 15 сентября этого года. Соискателями грантов могут стать физические и юридические лица, которые осуществляют деятельность на территории Дагестана. Все соискатели, индивидуально или в составе творческой или научной группы, имеют право выдвинуть на ежегодный конкурс лишь одну заявку. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Конкурс на гранты Главы Республики Дагестан в 2022 году
- Автор Дарья
- 13 апреля, 2022. Среда 15:42
Совет по грантам лидера РД объявляет конкурс проектов на гранты Главы Дагестана в текущем году.
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