ЗАМАНА - Конкурс на гранты Главы Республики Дагестан в 2022 году

Конкурс на гранты Главы Республики Дагестан в 2022 году

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13 апреля, 2022. Среда 15:42
Конкурс на гранты Главы Республики Дагестан в 2022 году

Совет по грантам лидера РД объявляет конкурс проектов на гранты Главы Дагестана в текущем году.

Конкурс на гранты Главы Республики Дагестан в 2022 году
Общество

Отправить заявку на конкурс можно с 20 апреля по 15 сентября этого года. Соискателями грантов могут стать физические и юридические лица, которые осуществляют деятельность на территории Дагестана. Все соискатели, индивидуально или в составе творческой или научной группы, имеют право выдвинуть на ежегодный конкурс лишь одну заявку. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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