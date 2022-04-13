Конкурс на гранты Главы Республики Дагестан в 2022 году

Отправить заявку на конкурс можно с 20 апреля по 15 сентября этого года. Соискателями грантов могут стать физические и юридические лица, которые осуществляют деятельность на территории Дагестана. Все соискатели, индивидуально или в составе творческой или научной группы, имеют право выдвинуть на ежегодный конкурс лишь одну заявку. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.