«Интурист» впервые запустит туры в Дагестан на основе чартерных рейсов

Отечественный туристический оператор "Интурист" в конце текущего месяца впервые откроет туры в Дагестан на основе чартерных авиарейсов, информирует сегодня, 13 апреля, на пресс-конференции в ТАСС гендиректор организации Виктор Тополкараев.

""Интурист" первый раз поучаствует (в программе туров на основе чартерных перевозок - примечание ТАСС), это наш пилотный проект <...> Вместе с Ростуризмом, властями Дагестана, ведомством по туризму и местными туристическими организациями нами создан и запускается туристический продукт на базе чартерной перевозки, программа стартует 30 апреля и абсолютно точно будет работать до 28 мая, с большой вероятностью будет продолжена на летний сезон", — заявил Тополкараев.

Он добавил, что рейсы в Махачкалу из Москвы будут проходить два раза в неделю - по средам и субботам. При этом цена тура - в 1,5-2 раза ниже, чем на основе постоянных авиаперевозок. Организацией создан тур, который охватывает несколько субъектов СКФО - Дагестан, Чечня, Северная Осетия и Ингушетия, его минимальная длина - 8 дней.