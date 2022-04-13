ЗАМАНА - «Интурист» впервые запустит туры в Дагестан на основе чартерных рейсов

«Интурист» впервые запустит туры в Дагестан на основе чартерных рейсов

Автор
13 апреля, 2022. Среда 14:47
«Интурист» впервые запустит туры в Дагестан на основе чартерных рейсов

Отечественный туристический оператор "Интурист" в конце текущего месяца впервые откроет туры в Дагестан на основе чартерных авиарейсов, информирует сегодня, 13 апреля, на пресс-конференции в ТАСС гендиректор организации Виктор Тополкараев.

«Интурист» впервые запустит туры в Дагестан на основе чартерных рейсов
Общество

""Интурист" первый раз поучаствует (в программе туров на основе чартерных перевозок - примечание ТАСС), это наш пилотный проект <...> Вместе с Ростуризмом, властями Дагестана, ведомством по туризму и местными туристическими организациями нами создан и запускается туристический продукт на базе чартерной перевозки, программа стартует 30 апреля и абсолютно точно будет работать до 28 мая, с большой вероятностью будет продолжена на летний сезон", — заявил Тополкараев.

Он добавил, что рейсы в Махачкалу из Москвы будут проходить два раза в неделю - по средам и субботам. При этом цена тура - в 1,5-2 раза ниже, чем на основе постоянных авиаперевозок. Организацией создан тур, который охватывает несколько субъектов СКФО - Дагестан, Чечня, Северная Осетия и Ингушетия, его минимальная длина - 8 дней.

Прочитано 31 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top