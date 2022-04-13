ЗАМАНА - Лесники проводят лекции в школах на противопожарные темы

Лесники проводят лекции в школах на противопожарные темы

Автор
13 апреля, 2022. Среда 09:27
Лесники проводят лекции в школах на противопожарные темы

Государственный инспектор ГКУ Дагестана «Карабудахкентское лесничество» Сайпулаев Абдурахман провёл лекции на тему «Сохраним лес» в Ново Параульской школе №1, информирует пресс-служба Даглесхоза.

Лесники проводят лекции в школах на противопожарные темы
Общество

Лесник сообщил школьникам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу, напомнил детям о том, что начался пожароопасный сезон. Он также перечислил основные правила поведения в лесу и о том, что несет за собой их нарушение.

 

Прочитано 43 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top