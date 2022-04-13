Лесник сообщил школьникам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу, напомнил детям о том, что начался пожароопасный сезон. Он также перечислил основные правила поведения в лесу и о том, что несет за собой их нарушение.
Государственный инспектор ГКУ Дагестана «Карабудахкентское лесничество» Сайпулаев Абдурахман провёл лекции на тему «Сохраним лес» в Ново Параульской школе №1, информирует пресс-служба Даглесхоза.
Лесник сообщил школьникам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу, напомнил детям о том, что начался пожароопасный сезон. Он также перечислил основные правила поведения в лесу и о том, что несет за собой их нарушение.
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