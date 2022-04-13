Лесники проводят лекции в школах на противопожарные темы

Лесник сообщил школьникам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу, напомнил детям о том, что начался пожароопасный сезон. Он также перечислил основные правила поведения в лесу и о том, что несет за собой их нарушение.