Были высажены 120 плодовых, хвойных и лиственных деревьев.
Пресс-служба Комитета по лесному хозяйству региона уточняет, что в мероприятии поучаствовало примерно 55 человек.
Более 129 саженцев высажено в Ногайском лесничестве в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках акции «Сад памяти».
Были высажены 120 плодовых, хвойных и лиственных деревьев.
Пресс-служба Комитета по лесному хозяйству региона уточняет, что в мероприятии поучаствовало примерно 55 человек.
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