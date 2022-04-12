ЗАМАНА - Более 129 саженцев высадили в Ногайском лесничестве в рамках акции «Сад памяти»

Более 129 саженцев высадили в Ногайском лесничестве в рамках акции «Сад памяти»

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12 апреля, 2022. Вторник 15:40
Более 129 саженцев высадили в Ногайском лесничестве в рамках акции «Сад памяти»

Более 129 саженцев высажено в Ногайском лесничестве в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках акции «Сад памяти».

Более 129 саженцев высадили в Ногайском лесничестве в рамках акции «Сад памяти»
Общество

Были высажены 120 плодовых, хвойных и лиственных деревьев.

Пресс-служба Комитета по лесному хозяйству региона уточняет, что в мероприятии поучаствовало примерно 55 человек.

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