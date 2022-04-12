ЗАМАНА - В приморских районах Дагестана ожидается усиление ветра

В приморских районах Дагестана ожидается усиление ветра

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12 апреля, 2022. Вторник 15:28
В приморских районах Дагестана ожидается усиление ветра

Ближайшие 1-3 часа по низменным, приморским районам и в морской зоне прогнозируют сильный ветер, информирует МЧС по РД, ссылаясь на Даггидромет.

В приморских районах Дагестана ожидается усиление ветра
Общество

Порывы могут достигать 15-20 м/с, а ночью возможно усиление до 25-28 м/с, уточняет МЧС.

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