Уточняют, что подобное решение было принято по многочисленным просьбам горожан и гостей Махачкалы.
Мероприятие пройдет 23-24 апреля на улице Пушкина (от пересечения с улицы Ярагского до улицы Леваневского).
Минсельхоза РД при поддержке администрации Махачкалы и Минпромторга региона осуществит очередную региональную сельскохозяйственную ярмарку 23-24 апреля, информирует пресс-служба аграрного ведомства.
Уточняют, что подобное решение было принято по многочисленным просьбам горожан и гостей Махачкалы.
Мероприятие пройдет 23-24 апреля на улице Пушкина (от пересечения с улицы Ярагского до улицы Леваневского).
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