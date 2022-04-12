ЗАМАНА - Двухдневная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Махачкале

Двухдневная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Махачкале

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12 апреля, 2022. Вторник 14:29
Двухдневная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Махачкале

Минсельхоза РД при поддержке администрации Махачкалы и Минпромторга региона осуществит очередную региональную сельскохозяйственную ярмарку 23-24 апреля, информирует пресс-служба аграрного ведомства.  

Двухдневная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Махачкале
Общество

Уточняют, что подобное решение было принято по многочисленным просьбам горожан и гостей Махачкалы.

Мероприятие пройдет 23-24 апреля на улице Пушкина (от пересечения с улицы Ярагского до улицы Леваневского).

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