Сегодня, 12 апреля, вся страна отмечает День космонавтики — день, когда Юрий Гагарин сделал полный оборот вокруг Земли, став первым человеком, который побывал в космосе. Руководитель Дагестана Сергей Меликов поздравил сегодня всех с этим важным для страны днем, отметив заслуги отечества в космической сфере. Полный текст поздравления можно прочитать тут.
Глава РД Сергей Меликов поздравляет дагестанцев с Днем космонавтики
- Автор Дарья
- 12 апреля, 2022. Вторник 10:07
Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем космонавтики. Об этом он написал на своем официальном сайте.
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