Глава РД Сергей Меликов поздравляет дагестанцев с Днем космонавтики

Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем космонавтики. Об этом он написал на своем официальном сайте.

Сегодня, 12 апреля, вся страна отмечает День космонавтики — день, когда Юрий Гагарин сделал полный оборот вокруг Земли, став первым человеком, который побывал в космосе. Руководитель Дагестана Сергей Меликов поздравил сегодня всех с этим важным для страны днем, отметив заслуги отечества в космической сфере. Полный текст поздравления можно прочитать тут.