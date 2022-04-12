ЗАМАНА - Глава РД Сергей Меликов поздравляет дагестанцев с Днем космонавтики

Глава РД Сергей Меликов поздравляет дагестанцев с Днем космонавтики

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12 апреля, 2022. Вторник 10:07
Глава РД Сергей Меликов поздравляет дагестанцев с Днем космонавтики

Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем космонавтики. Об этом он написал на своем официальном сайте.

Глава РД Сергей Меликов поздравляет дагестанцев с Днем космонавтики
Общество

Сегодня, 12 апреля, вся страна отмечает День космонавтики —  день, когда Юрий Гагарин сделал полный оборот вокруг Земли, став первым человеком, который побывал в космосе. Руководитель Дагестана Сергей Меликов поздравил сегодня всех с этим важным для страны днем, отметив заслуги отечества в космической сфере. Полный текст поздравления можно прочитать тут.

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