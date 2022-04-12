Осуществляется комплекс превентивных мероприятий, жители Дагестана получают смс с предупреждением.
В случае появления чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо набрать 112.
По информации Росгидромета, в эти два дня в районах региона местами ожидается усиление ветра. Порывы будут доходить до 20-25 м/с.
Осуществляется комплекс превентивных мероприятий, жители Дагестана получают смс с предупреждением.
В случае появления чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо набрать 112.
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