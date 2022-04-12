ЗАМАНА - Усиление ветра ожидается в Дагестане 12-13 апреля

Усиление ветра ожидается в Дагестане 12-13 апреля

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12 апреля, 2022. Вторник 09:22
Усиление ветра ожидается в Дагестане 12-13 апреля

По информации Росгидромета, в эти два дня в районах региона местами ожидается усиление ветра. Порывы будут доходить до 20-25 м/с.

Усиление ветра ожидается в Дагестане 12-13 апреля
Общество

Осуществляется комплекс превентивных мероприятий, жители Дагестана получают смс с предупреждением.

В случае появления чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо набрать 112.

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