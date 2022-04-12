ЗАМАНА - Электромобили в Дагестане смогут зарядиться на зарядных станциях

Электромобили в Дагестане смогут зарядиться на зарядных станциях

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12 апреля, 2022. Вторник 08:24
Электромобили в Дагестане смогут зарядиться на зарядных станциях

Организация ООО «ОКАС» в Дагестане собирается до 2024 года построить 40 зарядных станций для электромобилей, информирует Ассоциация развития электротранспорта и инфраструктуры региона.  

Электромобили в Дагестане смогут зарядиться на зарядных станциях
Общество

По сведениям ведомства, экосистемы появятся в городах и районах в основном на туристических путях. Первая ЭЗС будет открыта в качестве пилотного проекта в центре Махачкалы.

Уточняют, что для полной зарядки электромобиля требуется 30 минут, что достаточно оперативно.

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