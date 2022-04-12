По сведениям ведомства, экосистемы появятся в городах и районах в основном на туристических путях. Первая ЭЗС будет открыта в качестве пилотного проекта в центре Махачкалы.
Уточняют, что для полной зарядки электромобиля требуется 30 минут, что достаточно оперативно.
Электромобили в Дагестане смогут зарядиться на зарядных станциях
- Автор Дарья
- 12 апреля, 2022. Вторник 08:24
Организация ООО «ОКАС» в Дагестане собирается до 2024 года построить 40 зарядных станций для электромобилей, информирует Ассоциация развития электротранспорта и инфраструктуры региона.
По сведениям ведомства, экосистемы появятся в городах и районах в основном на туристических путях. Первая ЭЗС будет открыта в качестве пилотного проекта в центре Махачкалы.
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