Электромобили в Дагестане смогут зарядиться на зарядных станциях

Организация ООО «ОКАС» в Дагестане собирается до 2024 года построить 40 зарядных станций для электромобилей, информирует Ассоциация развития электротранспорта и инфраструктуры региона.

По сведениям ведомства, экосистемы появятся в городах и районах в основном на туристических путях. Первая ЭЗС будет открыта в качестве пилотного проекта в центре Махачкалы.



Уточняют, что для полной зарядки электромобиля требуется 30 минут, что достаточно оперативно.