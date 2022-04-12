Дагестанские дети, отлично сдавшие ЕГЭ, получат премии

Власти республики приняли решение о продолжении практики денежного поощрения 100-балльников по ЕГЭ: 100 тысяч рублей за сдачу экзамена на отлично.

В первый раз такая мера поощрения применялась в 2021 году, а инициатором выступил руководитель Дагестана Сергей Меликов. Как заметил врио главы Минобрнауки Яхья Бучаев, подобная система премирования выпускников-отличников будет осуществляться на постоянной основе.