В первый раз такая мера поощрения применялась в 2021 году, а инициатором выступил руководитель Дагестана Сергей Меликов. Как заметил врио главы Минобрнауки Яхья Бучаев, подобная система премирования выпускников-отличников будет осуществляться на постоянной основе.
Дагестанские дети, отлично сдавшие ЕГЭ, получат премии
- Автор Дарья
- 12 апреля, 2022. Вторник 08:17
Власти республики приняли решение о продолжении практики денежного поощрения 100-балльников по ЕГЭ: 100 тысяч рублей за сдачу экзамена на отлично.
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