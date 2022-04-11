Около 500 домов в Дагестане включено в программу капремонта в результате ее актуализации

Автор Дарья

Обновилась долгосрочная республиканская программа по осуществлению капремонта общего имущества в многоэтажных жилых домах Дагестана на 2014-2040 годы. Об этом информирует пресс-служба регионального фонда капитального ремонта.