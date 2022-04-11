ЗАМАНА - Около 500 домов в Дагестане включено в программу капремонта в результате ее актуализации

Около 500 домов в Дагестане включено в программу капремонта в результате ее актуализации

Автор
11 апреля, 2022. Понедельник 17:00
Около 500 домов в Дагестане включено в программу капремонта в результате ее актуализации

Обновилась долгосрочная республиканская программа по осуществлению капремонта общего имущества в многоэтажных жилых домах Дагестана на 2014-2040 годы. Об этом информирует пресс-служба регионального фонда капитального ремонта.

Около 500 домов в Дагестане включено в программу капремонта в результате ее актуализации
Общество

Раньше в нее входило 3502 дома, а после последнего обновления количество увеличилось до 4001. Список и очередность осуществления капремонта в домах определяются по определенным критериям: год возведения здания, год последнего капитального ремонта, техническое состояние дома и так далее.

Прочитано 38 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top