Раньше в нее входило 3502 дома, а после последнего обновления количество увеличилось до 4001. Список и очередность осуществления капремонта в домах определяются по определенным критериям: год возведения здания, год последнего капитального ремонта, техническое состояние дома и так далее.
Около 500 домов в Дагестане включено в программу капремонта в результате ее актуализации
- Автор Дарья
- 11 апреля, 2022. Понедельник 17:00
Обновилась долгосрочная республиканская программа по осуществлению капремонта общего имущества в многоэтажных жилых домах Дагестана на 2014-2040 годы. Об этом информирует пресс-служба регионального фонда капитального ремонта.