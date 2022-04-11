ЗАМАНА - За неделю в Дагестане в авариях погиб 1 человек и 25 получили травмы

За неделю в Дагестане в авариях погиб 1 человек и 25 получили травмы

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11 апреля, 2022. Понедельник 11:34
За неделю в Дагестане в авариях погиб 1 человек и 25 получили травмы

За прошлую неделю в регионе случилось 18 дорожно-транспортных происшествий, информирует Госавтоинспекция республики. 

За неделю в Дагестане в авариях погиб 1 человек и 25 получили травмы
Общество

«С 4 по 10 апреля текущего года на территории Дагестана зафиксировано 18 ДТП, в которых 1 человек скончался и 25 получили травмы различной степени тяжести, среди раненых 3 несовершеннолетних», – отметили в ГИБДД региона.

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