ЗАМАНА - МЧС предупреждает о лавиноопасности в горах Дагестана

МЧС предупреждает о лавиноопасности в горах Дагестана

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11 апреля, 2022. Понедельник 09:51
МЧС предупреждает о лавиноопасности в горах Дагестана

МЧС РФ по РД предупреждает жителей о лавиноопасности в горных районах региона.

МЧС предупреждает о лавиноопасности в горах Дагестана
Общество

«В период с 18:00 ч. 10 апреля до 18:00 ч. 11 апреля текущего года в Цунтинском районе и на Бежтинском участке лавиноопасно, в Ахтынском, Цумадинском районах фиксируется слабый лавиноопасный слой», – заявляет ведомство. Представители МЧС рекомендуют дагестанцам воздержаться от дальних горных поездок и от посещения лавиноопасных участков, быть внимательнее и осторожнее.

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