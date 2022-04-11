МЧС предупреждает о лавиноопасности в горах Дагестана

«В период с 18:00 ч. 10 апреля до 18:00 ч. 11 апреля текущего года в Цунтинском районе и на Бежтинском участке лавиноопасно, в Ахтынском, Цумадинском районах фиксируется слабый лавиноопасный слой», – заявляет ведомство. Представители МЧС рекомендуют дагестанцам воздержаться от дальних горных поездок и от посещения лавиноопасных участков, быть внимательнее и осторожнее.