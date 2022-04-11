«В период с 18:00 ч. 10 апреля до 18:00 ч. 11 апреля текущего года в Цунтинском районе и на Бежтинском участке лавиноопасно, в Ахтынском, Цумадинском районах фиксируется слабый лавиноопасный слой», – заявляет ведомство. Представители МЧС рекомендуют дагестанцам воздержаться от дальних горных поездок и от посещения лавиноопасных участков, быть внимательнее и осторожнее.
МЧС предупреждает о лавиноопасности в горах Дагестана
- Автор Дарья
- 11 апреля, 2022. Понедельник 09:51
МЧС РФ по РД предупреждает жителей о лавиноопасности в горных районах региона.
Последнее от Дарья
- В Дагестане построят 5 солнечных электростанций за счет частных инвестиций
- Специалисты из Москвы провели экспертизу на возраст платана из Самурского лесопарка
- Вечер с художником Ибрагимхалилом Супьяновым состоится в Махачкале
- Кабмин выделит почти 400 млн рублей на запуск производства препарата от ковида "Мир-19"
- В Китае суточный максимум по числу зараженных COVID-19 достиг 27 595